Kızıl Goncalar Levent kimdir? Kızıl Goncalar Levent Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncuları a ilgi odağı oluyor. Peki, Kızıl Goncalar Levent Alkanlı kimdir? Kızıl Goncalar Levent Alkanlı gerçekte kim, kim oynuyor?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR LEVENT ALKANLI KİMDİR?

Levent Alkanlı

(ÖZCAN DENİZ)

Çok zor bir babanın oğlu, çok başarılı ama çevresi tarafından eleştirilecek kadar idealist bir psikiyatrdır. İnsanları iyileştirmek, herkesin derdine değmek, vatanına ve milletine faydalı Atatürkçü bir insan olmanın yolunda hızla ilerlerken, çok yakınında yaşananları biraz ıskalamıştır. Babasından devraldığı ve onu hayalkırıklığına uğratmamak için didindiği ideallerinin peşinde dibine ışık vermeyen bir mum misali kızının, karısının halini görememiştir. Meryem'in hayatına girmesiyle merhametle tanışacaktır.