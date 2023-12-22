Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir?

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle Fox Tv ekranlarında seyircisiyle buluştu. Farklı konusuyla dikkat çeken dizinin oyuncu Özcan Deniz ve Özgü Nal gibi usta oyuncular kadrosunda yer alıyor. Dizide yer alan bir sahne sosyal medyada tepkilerin odağı oldu.Peki, Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? Kızıl Goncalar inceleme alan sahnesi hangisi? Detaylar haberimizde...

KIZIL GONCALAR DİZİSİNE RTÜK NEDEN İNCELEME BAŞLATTI?

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV'nin "Kızıl Goncalar" adlı dizisine ilişkin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "FOX TV'de yayına giren son diziye ilişkin çağrı merkezimiz aracılığı ile vatandaşlarımızın şikayet bildirimleri titizlikle kayıt altına alınmaktadır. Tüm şikayetler, söz konusu yayın kuruluşunun denetimi ile sorumlu üst kurul uzmanlarımız tarafından incelenmektedir." ifadeleri kullandı.

KIZIL GONCALAR KONUSU NE?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.