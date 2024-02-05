Üye Girişi
Haberler

Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Fox TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar bu hafta yeni ile ekranlara geliyor. İzleyiciler ise dizinin detaylarını merak etti. Peki, Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı?

Kızıl Goncalar, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı?

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent ( Özcan Deniz ) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in ( Özgü Namal ) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Kızıl Goncalar YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cüneyd ve Zeynep'e evlilik yolunda dergâhta bir tören düzenlenir. Törende, beklenmedik biçimde, Meryem de kızının evliliğine onay verir. Çünkü Meryem ve Levent'in başka planları vardır.

Zaman kazanma peşinde olan Meryem ve Levent, Suavi'nin yardımıyla Zeynep'i yurtdışına okumaya göndermeye çalışır ama bunun için Zeynep'in çok zor bir soruya cevap vermesi gerekecektir.

Cüneyd, Zeynep'le yeni bir geleceğe yürüdüğünü zannederken, geçmişin hayaletleri onun peşini bırakmayacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Levent ve Meryem'in tanışması birbirine zıt iki dünyanın çarpışmasına sebebiyet verirken, kardeş olduklarını bilmeyen iki kızın, her karşılaşmada yeni bir itişme yaşamasına zemin hazırlar.

Börekçide Meryem ve İdris Efendi arasında yaşanan gerilim Sadi Hüdayi ve Hasna'nın hiç beklemediği gelişmelere sebep olur ve tekkenin içinde bomba etkisi yaratır.

Levent, Cüneyd'in travmalarına sebep olan geçmişteki sırlarını fark etmeye başlar. Annesi ortadan aniden kaybolan Mira ise, hatalarına bir yenisini ekler. Zeynep'in küçük yaşta evlendirileceğini öğrenen Levent ise, Meryem'i geri dönülemez bir yola sokacaktır.

OYUNCULAR:

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal'a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

KIZIL GONCALAR BU AKŞAM VAR MI?

Kızıl Goncalar bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kızıl Goncalar Gülizar Irmak Özcan Deniz Özgü Namal Televizyon Gündem Magazin Yaşam Haberler

Bakmadan Geçme

Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli? Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yedi Bela filmi nasıl bitiyor? Yedi Bela final sahnesi İZLE! Yedi Bela sonunda ne oluyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title