Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izle NOW TV!

Kızıl Goncalar dizisinin son bölümü, yani 29. bölüm, nihayet yayınlandı. Bu bölüm, diziye veda niteliği taşıyor ve izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyordu. Diziyi kaçıranlar ya da tekrar izlemek isteyenler için, 29. bölüm tek parça ve full olarak online platformlarda erişime açılacak. Peki, Kızıl Goncalar 29. bölüm tek parça, full izleme linki var mı? Kızıl Goncalar son bölümde ne oldu? Detaylar haberimizde...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahid'in kaybolmasıyla birlikte, Cüneyd onun kötü izlerini silmek için harekete geçer. Zeynep'in gönlünü alan bu çok keskin dönüş, bazı fanileri ve Sadi Hüdayi'yi endişelendirir. Üstne üstlük Müyesser'e uzatılan sındır Cüneyd'i Sadi ile karşı karşıya getirirken Cüneyd bu cendereden tek başına değil, Vahid'in asla razı gelmeyeceği bir fikirle çıkmaya karar verir.

Mira ise Naim onu kurtarmış olsa da yaşadıklarının travmasıyla sarsılmıştır. Naim kızıyla yakınlaşmak isterken Levent ve Meryem kızlarının iyileşme süreci hakkında büyük bir fikir ayrılığına düşerler. Bunun sonunda Levent ve Naim karşı karşıya gelir. Ancak Meryem'in tek derdi bu değildir; Vahid hala kayıpken Cüneyd ve Zeynep'in evli olduğunu düşünen Faniler'in aldatılmış hissetmemesi için, Zeynep de tarikata dönmek istediğini açıklar. Levent ve Meryem hem Mira'yı iyileştirmeye hem de Zeynep için en doğru yolu bulmaya çalışırlar.

Arif ve Birgül nihayet evlenirlerken Vahid soruşturması da genişlemiş ancak en önemli kanıt olan bilgisayar ortadan kaybolmuştur. Elinde kalan güçle bir darbe indirmeye hazırlanan Vahid'in eski dostlarına ihtiyacı vardır. Müyesser'i kullanarak Sadi'yi tuzağına çeken Vahid'in gizemli dostları ise Sadi Hüdayi, Cüneyd ve Vahid arasında tarikatın kaderini belirleyecek bir seçim yapmaya çoktan hazırlanmıştır.

KIZIL GONCALAR KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

KIZIL GONCALAR 29. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE