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Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

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Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16 Nisan Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

Kızıl Goncalar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 22 Nisan Kızıl Goncalar yeni ölüm izleme linki var mı?

KIZIL GONCALAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Annesinin, sandığının aksine, intihar ettiğini öğrenen Cüneyd yıkılır. Ancak bildikleriyle afallayan yalnız Cüneyd değildir. Mira'nın gerçek annesinin Meryem olduğunu öğrenen Levent, vicdanıyla korkuları arasında sıkışır. Bu sırada Meryem de Cüneyd ve Zeynep'e dair önemli bir sırrı öğrenmiş ve köşeye sıkışmıştır.

Müyesser, Hasna ve Affan'ın desteğini arkasına alan Sadi Hüdayi ise posta oturmak için tehlikeli ve cüretkar bir plan yapar. Cüneyd kendisini ortasında bulduğu bu mücadelede dedesi Mürşid Efendi için endişelenmektedir ve ayağa kalkmak için ihtiyaç duyduğu gücü Zeynep'in sözlerinde bulacaktır. Levent ise Zeynep'i kurtarmak için peşine düştüğü Cüneyd'in annesiyle ilgili bambaşka bir gerçeğe ulaşsa daMeryem'in dayanacak gücü kalmamış, gemileri yakmaya karar vermiştir.

KIZIL GONCALAR 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızıl Goncalar 16. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Osman Demir
Osman Demir
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