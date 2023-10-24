Kıvanç Talu olayı, halk arasında büyük bir merak konusu olmuştur. Kıvanç Talu ve Beril Koç son durum nedir araştırılmaktadır. Peki, Kıvanç Talu olayı nedir? Kıvanç Talu ve Beril Koç son durum ne? Var Böyle Tipler tutuklandı mı? İşte detaylar...

Kıvanç Talu olayı nedir? Kıvanç Talu ve Beril Koç son durum ne? Var Böyle Tipler tutuklandı mı?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. Var Böyle Tipler sosyal medya hesabının kapatılmasının ardından Kıvanç Talu olayında son durum merak konusu oldu. Arama motorlarında Kıvanç Talu ve Beril Koç olayı sorgulatılıyor. Peki, Kıvanç Talu olayı nedir? Kıvanç Talu ve Beril Koç son durum ne? Var Böyle Tipler tutuklandı mı? Detaylar haberimizde...

KIVANÇ TALU OLAYI NEDİR?

Var Böyle Tipler hesabıyla ünlenen Kıvanç Talu ve eşi Beril Koç Talu'nun reklam kampanyası bahanesiyle yakın çevresinden 100 milyon TL toplayıp Portekiz'e kaçtığı ileri sürüldü. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesapları kapanan çifte, pazartesiden bu yana ulaşılamadığı da iddialar arasında. Yedek bir Instagram hesabı açan çift, 1 Kasım'da herkesin aklındaki soruları yanıtlayacakları bir video yayınlayacaklarını söyledi.

Orta okul arkadaşıyla ses kaydı ortaya çıkan Beril Koç Talu ile Kıvanç Talu'nun yardımcılarına arabası ile evini sattırdığını iddia edildi. Öte yandan çiftin şoförlerini de 1 milyon TL dolandırdığı iddialar arasında. Çiftin kaçmadan önce aralarından Kenan Doğulu'nun da bulunduğu arkadaşlarına veda partisi verdiği de öğrenildi.

KIVANÇ TALU VE BERİL KOÇ SON DURUM NE?

Yakın çevresine 100 milyon TL'lik vurgun yaparak Portekiz'e kaçtığı ileri sürülen fenomen ve oyunu Kıvanç Talu ile eşi Beril Koç Talu'nun ortadan kaybolan önceki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Beril Koç Talu'nun paralarını aldığı kadınlarla konuştuğu görüldü.

Show Ana Haber'in ulaştığı görüntülerde 16 Ekim'de Beril Koç Talu'nun gittiği güzellik merkezinde paralarını aldığı mağdur kadınlarla konuştuğu görüldü. Görüntülerde Talu'nun yanında kredi çekerek kendilerine veren manikürcüsü de vardı. Genç kadınlardan aldığı paraları kağıda not alan Beril Koç Talu, güvenlik kameralarını görünce paniklediği de dikkatlerde kaçmadı. Görüntüde Talu'nun kayıt aldığını düşündüğü laptop bilgisayarı kapatıp yeniden açtığı da görüldü.