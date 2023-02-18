Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube üzerinden saat 18.30'da yayınlanmaktadır. Kısmetse Olur'un yeni bölümünde yarışmacılardan Yeliz Açıkel'in yer almamasının ardından "Kısmetse Olur Yeliz neden yok?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, neden yok? Yeliz Açıkel neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yeliz neden diskalifiye edildi? İşte detaylar...

Yayınlandığı günden beri trendlerde yer alan Kısmetse Olur, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar, yayınlanan yeni bölümlerde yarışmacılardan Yeliz Açıkel'in programda yer almamasının ardından "Yeliz elendi mi?" sorusu araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Yeliz elendi mi, neden yok? Yeliz Açıkel neden elendi? Kısmetse Olur Aşkın Gücü Yeliz neden diskalifiye edildi? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR YELİZ KİMDİR?

Kısmetse Olur yarışmacılarından Yeliz Açıkel 24 yaşında güzellik uzmanıdır. İnstagram'da @yelizacikelofficial kullanıcı adıyla 228 bin takipçisi bulunmaktadır. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanda "Erkek dediğin çirkin olmalı güzellik kadına ait" sözlerini kullanması dikkat çekmiştir.

KISMETSE OLUR YELİZ NEDEN ELENDİ?

Kısmetse Olur'un yeni bölümlerinde Yeliz Açıkel'in yarışmada yer almadığını gören kullanıcılar tarafından "Yeliz elendi mi?" sorusunu araştırıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına Erol ve Yeliz veda ettiği için yeni bölümlerde yer almayacaklar.