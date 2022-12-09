Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Sedat kimdir? Kısmetse Olur Sedat İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Sedat mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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Kısmetse Olur yarışmasının yeni bölümlerinde cinsellik olacak mı? Verilen cevap kafa karıştırdı

Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Yeni sezon yarışmacılardan Sedat'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Sedat kimdir? Kısmetse Olur Sedat İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Sedat mesleği ne? Kısmetse Olur Sedat kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ikinci tanıtım yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR SEDAT KİMDİR?

Kısmetse Olur yeni fragmanının yayınlanmasının ardından yarışmacılardan Sedat merak konusu oldu. Kısmetse Olur'un yeni sezon yarışmacılarından Sedat, Çakal dövmesiyle tanınan TikToker Aybüke'ye "Sana hiç saygı duymuyorum" demesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştur.