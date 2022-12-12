Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün ilk bölümü yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur Bilek İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Bilek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

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İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. İlk bölümün yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Bilek kimdir? Kısmetse Olur Bilek İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Bilek kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR BİLEK KİMDİR?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmacılarından Bilek merak konusu oldu. Bilek Orundaş 26 yaşında ticaret ve lojistik işiyle uğraşmaktadır. Kendisini aşk adamı olarak tanımlayan Bilek Orundaş, "Gerçek aşkı bulmaya geldim" demiştir.