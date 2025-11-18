Haberler

Kısmetse Olur Ayça kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Bir dönem Kanal D'de ekrana gelen Kısmetse Olur programının yarışmacılarından Ayça Beğen'in özel hayatı ve kariyeri, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur Ayça kimdir? Ayça Ekin Beğen kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kanal D'de bir dönem yayımlanan Kısmetse Olur programının gelin adaylarından Ayça Beğen, izleyicilerin ilgisini çeken isimlerden biri oldu. Yarışmadaki performansı ve değişimiyle dikkat çeken Beğen, magazin gündeminde sıkça yer alırken, sosyal medyada da aktif bir profil sergiliyor. Yarışmanın ardından farklı televizyon programlarında da boy gösteren Ayça Beğen, kariyerine bu alanlarda devam etti. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AYÇA EKİN BEĞEN KİMDİR?

Ayça Ekin Beğen, 1988 yılında İstanbul'da doğmuş bir televizyon kişiliği ve yarışma katılımcısıdır. Aslen Elazığlı olan Beğen, küçük yaşlardan itibaren ekran dünyasıyla ilgilenmeye başlamış ve özellikle reality show formatlarıyla tanınmıştır. İzleyici kitlesi tarafından samimi tavırları ve sosyal medyadaki aktifliği ile de dikkat çekmektedir.

AYÇA EKİN BEĞEN KAÇ YAŞINDA?

Ayça Ekin Beğen, 1988 doğumlu olup, 2025 yılı itibarıyla 37 yaşındadır.

AYÇA EKİN BEĞEN NERELİ?

Ayça Ekin Beğen İstanbul doğumlu olsa da ailesi Elazığ kökenlidir. Bu nedenle hem İstanbul'da yetişmiş hem de Elazığ kültüründen izler taşımaktadır.

AYÇA EKİN BEĞEN'İN KARİYERİ

Ayça Ekin Beğen, ekran kariyerine popüler reality program "Kısmetse Olur" ile adım atmıştır. Buradaki performansı ve sosyal medyadaki ilgisi sayesinde dikkatleri üzerine çekmiştir. Yarışmanın ardından Kuaförüm Sensin, Sen İste Yeter ve Seda Sayan'la gibi çeşitli televizyon programlarında yer alarak medya sektöründeki varlığını sürdürmüştür. Beğen, televizyon çalışmalarının yanı sıra sosyal medyada da aktif olarak takipçileriyle etkileşimde bulunmaktadır.

