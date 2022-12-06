Fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. Heyecanla beklenen Kısmetse Olur programının yarışmacıları merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aybüke kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Kısmetse Olur Yaren kimdir? Kısmetse Olur Yaren İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Yaren mesleği ne? Kısmetse Olur Yaren kaç yaşında, nereli?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları araştırılmaya başlandı. Peki, Kısmetse Olur Aybüke kimdir? Kısmetse Olur Aybüke İnstagram hesabı! Kısmetse Olur Aybüke kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KISMETSE OLUR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Kısmetse Olur 12 Aralık'ta sadece YouTube üzerinden yayınlanacaktır. Haftanın 5 günü yayınlanacak olan Kısmetse Olur, saat 18.30'da başlayacaktır.

KISMETSE OLUR AYBÜKE KİMDİR?

Aybüke Çangal, 25 Ekim 2001 tarihinde dünyaya gelmiştir. TikTok fenomeni olan Aybüke Çangal, boynunda yazılı olan çakal dövmesiyle tanınmaktadır.