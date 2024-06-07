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Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

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Kısırkaya plajı nerede? İstanbul'da denize girmek ve güneşlenmek için en temiz ve en iyi plajları arayanlar için Kısırkaya plajı öne çıkıyor. Bu plaj, hem temizliği hem de doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Kısırkaya plajına ulaşımın oldukça kolay olması da plajın popülerliğini artırıyor. Peki, İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri? Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir?

Tatil için arayışlar sürerken İstanbul ve çevresinde vakit geçirmek isteyenler en iyi plajları araştırıyor. Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul içinde gidilebilecek plajlar aratılıyor. Tatil için planlar yapan ve İstanbul'da veya çevresinde vakit geçirmek isteyenler, şehrin sunduğu en iyi plajları merak ediyor.

İSTANBUL'DA EN TEMİZ VE EN İYİ PLAJLAR HANGİLERİ?

Kilyos, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir sahil beldesidir ve şehir merkezine yaklaşık bir saat uzaklıkta yer alıyor.

Florya, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alır ve şehir merkezine oldukça yakındır. Güneş Plajı ve Menekşe Plajı gibi yerler, temiz denizi ve güzel kumsalları ile biliniyor.

Büyükada, Prens Adaları'nın en büyüğüdür ve İstanbul'dan vapurla yaklaşık bir saatlik mesafededir. Burada, Aya Nikola Plajı, Yörükali Plajı ve Naki Bey Plajı gibi çeşitli plajlar bulunuyor.

Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

KISIRKAYA PLAJI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Kısırkaya Plajı, İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Kısırkaya Köyü sınırları içinde yer alıyor. İstanbul şehir merkezine yaklaşık 37.6 kilometre mesafededir.

Kısırkaya plajı nerede, nasıl gidilir? İstanbul'da en temiz ve en iyi plajlar hangileri?

KISIRKAYAPLAJINA GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Sarıyer'e ulaştıktan sonra Kısırkaya'ya giden minibüslere veya Hacıosman'dan hareket eden 152 numaralı otobüslere binerek plaja ulaşabilirsiniz.

Sarıyer'den Kilyos yol güzergahını takip edip Uskumruköy ve Gümüşdere'yi geçerek Kısırkaya Köyü'ne ulaşabilirsiniz. Bu yolculuk yaklaşık 30 dakika sürmektedir?.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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