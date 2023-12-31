Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm yok yok mu, dizi bitti mi, final mi yaptı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Kirli Sepeti yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kirli Sepeti dizisi bu hafta ekranlara gelecek mi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların sevilen dizisine ilişkin olKirli Sepeti Bugün Kirli Sepeti yeni bölüm var mı? Sorusu, konuya ilişkin olKirli Sepeti en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Kirli Sepeti bugün var mı? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? Kirli Sepeti bu hafta yok mu? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Kirli Sepeti bugün var mı sorusunun yanıtı ve merak edilen tüm her şey!

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Songül, Hayriye ve Medine'nin zenginleştiği kısa sürede hem Krizantem Sitesi sakinleri hem de Songül'ün gecekondu mahallesindeki komşuları tarafından duyulur. Bunu duyan Feyyaz dahil herkes onlara elini açınca, kadınlar ilk kez bir şey istenilen taraf olmanın nasıl bir şey olduğunu yaşarlar. Gönlü zengin Hayriye, cebi zengin olunca da etrafındakileri memnun edip, bonkör davransa da Songül hala bu paranın kaynağından endişeleniyor. Pırlantaların gölgesi Songül, Hayriye ve Medine'nin izini bulacak mıdır?

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş gibi ünlü isimler yer almaktadır.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR, VİLLALARI NEREDE?

Kirli Sepeti dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İstanbul'un Beşiktaş ve Galata gibi yerlerinde çekilen Kirli Sepeti dizisinde renkli görüntüler oluştu.

KİRLİ SEPETİ NEDEN YOK?

Kirli Sepeti bugün tekrar bölümü ile ekrana gelecek.