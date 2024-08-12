Kirli Sepeti ne zaman başlıyor 2024-25? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı?

Kirli Sepeti ne zaman başlıyor ve Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Kirli Sepeti ne zaman başlıyor? Kirli Sepeti bu hafta yayınlanacak mı?

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir? İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz.

KİRLİ SEPETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kirli Sepeti ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.