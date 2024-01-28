Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 17. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu?

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KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Songül, Hayriye ve Medine, Yavuz'un elinden kurtulsalar da Songül, pırlantaların yerini hatırlayana kadar zenginlik hayalleri rafa kalkar. Songül'ün hafıza kaybının asıl sebebi ortaya çıkınca herkesin gündemi Songül'ü yaşatmak olur. Bir kapının kapandığı yerde kadınlara yeni bir pencere açan ise Yavuz olur ve hem Songül'ü hem de kendilerini kurtarabilmeleri için onlara iş teklifinde bulunur. Songül, Hayriye ve Medine bu teklifi kabul edip hayatlarında ilk kez patron olmanın tadını mı çıkartacaklardır yoksa Songül kendi hayatı pahasına bile olsa Hayriye ve Medine'nin kendilerini ateşe atmalarına müsaade etmeyecek midir?

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Songül'ün taşları nereye sakladığına bulup, Yavuz'la da kendi işlerini kuran Songül, Hayriye ve Medine'nin hatta Feyyaz'ın bile şansı dönecek gibiyken ne taşlara ulaşmaları ne de Yavuz'la anlaşmalı bir şekilde çalışmaları kolay olacaktır. Herkes birbirini ardından gizli işler çevirirken bu tehlikeli oyundan herkes sağ çıkamayacaktır.

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE?

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARI

Ayça Bingöl, Devrim Yakut, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Cansu Tosun, Serhat Kılıç, Deniz Sarıkaş.

KİRLİ SEPETİ CANLI İZLE

Kirli Sepeti dizisi FOXTV platformlarından canlı izleyebilirsiniz.