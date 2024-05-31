Ekranların sevilen dizisi Kirli Sepeti'nin sezon finali öncesinde peş peşe ayrılıklar yaşanıyor. Halil İbrahim Kurum'un ardından dizide Feyyaz ile Nergis'i oynayan Serhat Kılıç ile Gözde Seda Altuner ekibe veda ediyor. Peki, Kirli Sepeti dizisinden kimler ayrılıyor? Kirli Sepeti dizisinden ayrılan oyuncular kim?

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNDEN KİMLER AYRILIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ece Erdek Koçoğlu'nun yönettiği MedYapım imzalı dizinin yeni sezon hikayesi değişiyor. Yeni sezon hikayesinde sitedeki bazı zengin ailelere veda ediliyor. Haberin duyulmasıyla ekibe ilk veda eden isim Halil İbrahim Ceylan oldu. Dizinin Feyyaz'ı Serhat Kılıç ile Nergis'i Gözde Seda Altuner ekibe veda etti. Dizinin ilerleyen günlerinde yeni ayrılıklar da yaşanacak. Kirli Sepeti, NOW TV'nin yeni sezonda devam edecek projeleri arasında yer alıyor.

KİRLİ SEPETİ DİZİSİNDEN AYRILAN OYUNCULAR KİM?

NOW TV'de yayınlanan ve başrollerinde Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Furkan Palalı, Melisa Döngel, Gözde Seda Altuner, Serhat Kılıç ile Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde 3 isim ayrılıyor.