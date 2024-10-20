Kirli Sepeti CANLI izle! 20 Ekim Kirli Sepeti 38. BÖLÜM FULL İZLE!

FOX TV'nin yeni ve sevilen dizisi Kirli Sepeti 7'den 70'e seyircileri ekrana kilitlemeyi başardı. Kirli Sepeti oyuncuları ve Kirli Sepeti 38. Bölüm izleme linkleri araştırılıyor. Peki FOX Canlı Kirli Sepeti izleme linki var mı? İşte detaylar…

KİRLİ SEPETİ KONUSU NE

İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini izleyeceğiz Kirli Sepeti'nde...

KİRLİ SEPETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hayriye'nin aniden kaybolması, Songül ve Medine'yi büyük bir endişeye sürükler. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Yavuz Hayriye'yi ormanlık alanda baygın halde bulur, fakat olayın ardındaki gizem hala çözülemez. Bu sırada Meyra, Songül'e gizemli bir sürpriz hazırlar ve Kahire'den gelen Lale ile Songül'ü yüz yüze getirir. Songül, sırlarını korumaya çalışırken büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Medine ise kendini Mert'in tehlikeli ilgisi karşısında savunmak zorunda bulur.

KİRLİ SEPETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Medine'nin paniği, Meyra'nın tuttuğu dedektif Nevzat'ı etkisiz hale getirmesiyle zirveye çıkar. Nevzat'ın elindeki bilgiler, Songül'ün geçmişini ortaya dökme tehlikesi yaratırken, Medine ve Songül, bu tehlikeyi savuşturmak için harekete geçer. Hayriye ise İlkgül'ün gizemli hamileliği hakkında yeni bilgilerle sarsılır ve bu durumu ablası Songül'e nasıl anlatacağını bilemez. Songül, Hayriye ve Medine için işler iyice karmaşıklaşırken, büyük sırlar gün yüzüne çıkmak üzeredir. Her adımda daha derin bir tehlike yaklaşmaktadır.

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