Kirli Sepeti Bülent kim, gerçek adı ne? Oyuncu Onur Bay kimdir, kaç yaşında?

Kirli Sepeti Bülent kim, gerçek adı ne? Oyuncu Onur Bay kimdir, kaç yaşında? soruları gündeme geliyor. Başrollerini Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun, Melisa Döngel ve Gözde Seda Altuner'in paylaştığı Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosuna bir isim daha dahil oldu. Kirli Sepeti Bülent kim, gerçek adı ne? Detaylar haberimizdedir…

KİRLİ SEPETİ BÜLENT KİM?

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan genç oyuncu Onur Bay, Kirli Sepeti dizisinin kadrosuna dahil oldu. Bay dizide Levent'in erkek kardeşi Bülent rolünü oynayacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen NOW TV'nin iddialı dizisinin kadrosuna dahil olan Onur Bay, yeni rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Onur Bay, dizide Furkan Palalı'nın oynadığı doktor Levent'in kardeşi Bülent'i canlandıracak.

Yıllarca Arka Sokaklar dizisinde oynayan Onur Bay daha sonra Son Yaz ve Kaçış projelerinde boy göstermişti.

ONUR BAY KİMDİR?

Onur Bay 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde tamamladı. 2005 yılında ilk kez Köpek adlı dizide rol alarak oyunculuğa adım attı. 2006 yılında Arka Sokaklar dizisiyle kariyerine devam etti. Dizi başladığında henüz çocuk oyuncu olan Onur Bay, 15 yıl boyunca yer aldığı proje ile adını geniş kitlelere duyurdu.

Ardından 2010 yılında ilk Sinema filmi deneyimi olan 'Çakallarla Dans' projesinde rol aldı. Dublaj yeteneğiyle de bilenen genç oyuncu, birçok reklam filminin sesi olmuştur.