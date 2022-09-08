Kiraz Yaprağından Sarma Köfte tarifi! Masterchef Kiraz Yaprağından Sarma Köfte nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir?

Masterchef 8 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yapılması istendi. Peki Masterchef Kiraz Yaprağından Sarma Köfte nasıl yapılır? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemek tarifi! Kiraz Yaprağından Sarma Köfte nasıl yapılır? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemeği hangi yöremize aittir? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kiraz Yaprağından Sarma Köfte tarifi oldu. Peki en güzel Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemek tarifi nasıldır? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemeği nasıl yapılır? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte nasıl yapılır? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte için gerekenler neler? Kiraz Yaprağından Sarma Köfte yemeği hangi ile ait?

KİRAZ YAPRAĞINDAN SARMA KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

3 su bardağı yarma

1 kg kadar kiraz yaprağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1,5 kg yoğurt

½ kg kuru soğan (5-6 tane)

2 kaşık un

1 yemek kaşığı erik ekşisi

1 yumurta sarısı tuz

KİRAZ YAPRAĞINDAN SARMA KÖFTE NASIL YAPILIR? KİRAZ YAPRAĞINDAN SARMA KÖFTE TARİFİ!

Yarmaya tuz atıp su ile yoğurarak yumuşak bir hamur yapın. Ağaçtan yeni toplanmış kiraz yapraklarını yıkayıp bez içinde bekletin. Yaprağın orta damarı sert ise çekerek çıkardıktan sonra hamurdan fındık veya nohuttan az büyük bir parça koparıp, yaprağın ortasına yayarak kalem gibi uçları açık bir şekilde sarın. İki parmak arasında dizip grup halinde tencereye yerleştirin. Sarma işlemi bitince (hamur ve yaprak) tuz atıp tabağı çevirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilavesi ile köfteleri haşlayın. Ocaktan alın. Üzerindeki baskıyı kaldırın. Diğer tarafta yoğurt, un, erik ekşisi ve bir yumurta sarısı, büyük kaşık veya tel ile karıştırarak iyice ezin. Üzerine 2 su bardağı su ilave edin. Ateşe koyun. Karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynayan yoğurtlu karışım koyu ayran kıvamında olmalıdır. Bu karışımı, haşlanmış köftelerin üzerine dökerek önce, harlı daha sonra biraz kısık ateşte birkaç taşım kaynatın. Sonra ateşten alın. Kevgir ile suyun içindeki köfteleri, servis tabaklarına dağıtın. Bu arada 5-6 baş soğanı küp şeklinde doğrayın. Tereyağı ile kavurun. Yoğurtlu köfte suyundan 1-2 kepçe,kavrulmuş soğana katarak karıştırın. Kalan köfte suyunu, köfte dağıtılmış tabaklara eşit oranda koyun. Soğanlı karışım ile köfte tabaklarının yüzeylerini kapatıp süsleyin. Sıcak, soğuk ya da ılık olarak servis yapın. Bu yemek ile soğanın her türlüsü yenebilir.

Bu köfte, hangi yaprakla yapılmış ise onun adını alır. Kiraz yaprağından ekşili köfte, ayva yaprağından ekşili köfte, üzüm yaprağından ekşili köfte gibi. Yalnız dikkat edilmesi gereken şey, yaprağın özelliğidir. Şöyle ki, ayva yaprağı ile üzüm yaprağı sarmasının haşlama suyu süzülmeden köftenin içinde kalır, ancak diğer yapraklar ile yapılan köftelerin haşlandıktan sonra süzgece dökülmesine ve üzerine soğuk su gezdirilerek yoğurtlu sosa katılmasına dikkat edilir. Eğer ayva ve üzüm yaprağının dışında kalan yapraklar az ise, örneğin; dut, menekşe, fındık ve kiraz yaprakları, birbirine karıştırılarak da yapılabilir. Yeşilyurt ve Gündüzbey'de olduğu gibi yoğurtlu sosa domates salçası da karıştırılabilir.

Kış için baharda bu yapraklar ipe dizilerek kurutulur ya da tuzlu suda salamura yapılır. Kullanılacak olan yaprak kuru ise hafifçe haşlanır (ipten çıkarmadan), salamura ise önceden soğuk suda ıslatılarak tuzu alınır. Bu köfteyi tek başına sarma işi zor olduğundan birkaç komşu bir araya gelerek yardımlaşırlar. Hem ev halkına hem de misafire ikram edilmesi hayli makbul olan bir yemektir.

KİRAZ YAPRAĞINDAN SARMA KÖFTE HANGİ BÖLGEYE AİT?

Kiraz Yaprağından Sarma Köfte, Malatya yöresine ait bir yemektir.