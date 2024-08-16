Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi?

Now TV'nin sevilen dizisi Kiraz Mevsimi, hafta içi her gün yeniden yayınlanmaya başladı. İzleyiciler, dizinin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Dizinin son bölümünde sürpriz bir evlilik gerçekleşti. Bu sürpriz gelişmenin, dizinin ilerleyişini nasıl etkileyeceği ise merak konusu oluyor. Kiraz Mevsimi'nde Öykü ve Mete'nin evliliği, dizinin önemli dönüm noktalarından biri olarak dikkat çekti. Peki, Öykü neden Mete ile evlendi? İşte detaylar...

KİRAZ MEVSİMİ KONUSU NEDİR?

Öykü, tekstil ve moda tasarımı bölümü öğrencisi, akıllı ve güzel bir kızdır. En büyük hayali başarılı bir moda tasarımcısı olmaktır. Bu konuda kendisine örnek aldığı ünlü modacı Önem Dinçer'e çizimlerini ulaştırmak için çok uğraşır. Öykü, en sonunda onun dikkatini çekmeyi başarır. Bu sırada hayatının aşkıyla karşılaşır: Ayaz Dinçer… Ayaz, Öykü'nün platonik aşık olduğu Mete'nin ortağı, aynı zamanda da idolü Önem Dinçer'in oğludur. Ayaz, yakışıklı çapkın bir mimardır. Aşka inanmayan, bugüne dek hep tek gecelik ilişkiler yaşamış biridir. Öykü'yle hayatları kesişen Ayaz, ilk kez bir kızdan gerçekten etkilenir. Öykü'den daha ilk anda çok hoşlanır. Öykü'nün saf, çocuk halleri Ayaz'ın çok hoşuna gider. Ancak Öykü, Mete'ye aşıktır. Bunu öğrenen Ayaz, üzülerek de olsa ikiliyi bir araya getirmeye çalışır. Öykü ise, Mete'ye olan duygularını saklama peşindedir. Bir yanlış anlaşılma sonucu Öykü ve Ayaz sevgili taklidi yapmak zorunda kalırlar. Ancak ikili, zamanla birbirlerine gerçekten aşık olurlar. Öykü, çocukluğundan beri hayalini kurduğu moda dünyasında adım adım başarı merdivenlerini çıkarken, aynı zamanda ilk defa Ayaz'la gerçek aşkı tadacaktır.

KİRAZ MEVSİMİ OYUNCU KADROSU

Özge Gürel (Öykü Acar), Serkan Çayoğlu (Ayaz Dinçer), Dağhan Külegeç (Mete Uyar), Nilperi Şahinkaya (Şeyma Çetin), Nihal Işıksaçan (Burcu Uyar), Serkan Börekyemez (İlker Korkmaz), Fatma Toptaş (Sibel Korkmaz), Aras Aydın (Emre Yiğit), Neslihan Yeldan (Önem Dinçer), Ayşegül Ünsal (Meral Acar), Hakan Çimenser (Bülent Uyar), Atilla Saral (Mehmet Karaylı), Nil Özkul (Işık)