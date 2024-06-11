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Kiracı filmi ne zaman nerede çekildi? #128250 #129300

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kiracı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kiracı konusu, özeti ve Kiracı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kiracı filmi ne zaman nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Kiracı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kiracı filmini izleyecek olanların merak ettiği Kiracı konusu nedir, Kiracı oyuncuları kimler ve Kiracı özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİRACI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaynanasıyla birlikte oturan evli ve üç çocuklu devlet memuru Kerim ( Kemal Sunal ) zaten kıt kanaat geçinirken ve aylığının yarısını ev kirasına verirken, bir de ev sahibinin sürekli kira zammı istemesinden iyice bunalmıştır. Sonunda adamın türlü dalaverelerine dayanamayan Kerim çareyi başka bir eve taşınmakta bulur. Bu sırada iş yerindeki sühendan kerim e aşık olur.ve çok sever kendi benliğini vermesini sahip olmasını ister ama kabul etmez..Ne var ki aynı dertler burada da peşini bırakmaz.kerim evli ve iki çoçuk babasıdır,

KİRACI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, İhsan Yüce, Ünal Gürel Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1977 (90 dk)

Vizyon Tarihi : 1 Kasım 1977 Salı

Başrollerinde Füsun Demirel ve Kemal Sunal'ın oynadığı Kiracı filmi, 1987'de İstanbul'da çekildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

kiracı Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

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