KİPTAŞ Başkanı kimdir?

KİPTAŞ Başkanı kimdir?
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KİPTAŞ Başkanı kimdir? sorusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirakler hakkında artan merakla birlikte gündeme geldi. Kurumun üst yönetiminde yer alan isimler, özellikle son gelişmeler ışığında araştırılmaya başlandı.

KİPTAŞ Başkanı kimdir sorusuna verilecek cevap, kurumun son dönem çalışmalarını ve gündemdeki gelişmeleri anlamak açısından büyük önem taşıyor. Birçok kişi, KİPTAŞ Başkanı kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, KİPTAŞ Başkanı kimdir?

KİPTAŞ BAŞKANI KİMDİR?

KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ise Ali Kurt'tur. Ali Kurt, 7 Ağustos 2019 tarihinde KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanmış, Ekim 2024 itibarıyla da KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir.

Ancak, Mayıs 2025'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Ali Kurt hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında KİPTAŞ ve diğer iştiraklerde tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin olarak, 49 kişi hakkında yakalama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır.

ALİ KURT KİMDİR?

Ali KURT, 1981 yılında İstanbul Bakırköy'de doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Mersin'de tamamladı.

İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliğinden 2005 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini Okan Üniversitesinde 2011-2013 yılları arasında Kentsel Dönüşüm programında tamamladı.

2002-2005 yılları arasında muhtelif harita bürolarında toplu konut ve stadyum projelerinin haritacılık işleri ile çeşitli bölgelerin halihazır harita yapımlarında çalıştı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul biriminde 2005 yılında göreve başladıktan sonra, 2005-2013 yılları arasında Harita Mühendisi, Uzman Yardımcısı ve Uzman görevlerinde bulundu. 2013-2018 yılları arasında İstanbul Arsa Üretim Şube Müdürü olarak 2018-2019 döneminde İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı ve İstanbul Kentsel Yenileme Dairesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Bununla birlikte; 2012-2014 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul 2. Bölge Tabiat Varlıkları Komisyon Üyeliği yapan KURT, 2015 yılından beri de kamu iştiraki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Ayrıca SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı belgesine sahip olan KURT, çeşitli kamu ve vakıf üniversitelerinde misafir öğretim üyesi olarak katılım sağlamış, kamuda yürütülen arsa üretim projeleri ile mega kamu projelerinin süreçleri hakkında anlatım ve çalışmalarda bulunmuştur.

07.08.2019 tarihi itibariyle KİPTAŞ Genel Müdürlüğü'ne, Ekim 2024 itibarıyla İBB İştirakler Şehircilik Grubu Başkanı (KİPTAŞ, İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, Boğaziçi Yönetim AŞ, İSPARK, İstanbul İmar AŞ) ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Ali Kurt evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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