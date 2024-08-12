King Kong filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? King Kong filmi ne zaman, nerede çekildi? King Kong filmi gerçek mi?

İzleyenleri ekrana bağlayan King Kong filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. King Kong filmini izleyecek olanların merak ettiği King Kong konusu nedir, King Kong oyuncuları kimler ve King Kong özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİNG KONG FİLMİ KONUSU NEDİR?

King Kong, tropik bir adada yaşayan devasa bir gorilin hikayesini anlatıyor. Ünlü ve varlıklı bir film yapımcısı olan Carl Denham, arkadaşı Jack Driscoll ve genç yetenek Ann Darrow ile birlikte yeni filmini tamamlamak için tropik bir adaya gider. Kafatası Adası olarak bilinen bu yer, o zamana kadar kimsenin haberdar olmadığı bir bölgedir.

Adada yaşayan yerli halk, Kong adını verdikleri dev bir gorile tapmaktadır ve Ann'i bu kutsal yaratığa kurban etmeye karar vermişlerdir. Ann'e aşık olan Carl, genç kadını gorilin elinden kurtarmaya çalışırken, Jack'in gözü paraya dikilmiştir ve onun planı, gorili yakalayıp hayvanat bahçesine satmaktır.

Orijinal Adı: King Kong

Tür: Macera, Fantastik

Yönetmen: Peter Jackson