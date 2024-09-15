Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle!

Bugünkü ATV yayın akışı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Özellikle akşam kuşağında ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster? programı, her hafta olduğu gibi bu akşam da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. ATV'nin sevilen ve uzun süredir yayında olan yarışma programı, yeni bölümüyle yine pek çok heyecanlı anlara sahne olacak. Yarışmanın canlı izleme linki ve diğer detaylar da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER KENAN İMİRZALIOĞLU NEDEN YOK?

Geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman Kenan Işık'ın sunumuyla popüler hale gelen Kim milyoner olmak İster'de yeni sezonda sunucu değişikliği yaşanacak. Kenan İmirzalıoğlu, bir dijital platformda yayınlanacak 'Ayrılık Da Sevdaya Dahil' dizisiyle görüşme yapıyordu. Oyuncunun başrol olacağı haberleri sevenlerini heyecanlandırmıştı.

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 ATV'de Hafta Sonu

10: 00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11: 30 Dizi TV

12: 20 Shannon'un Gökkuşağı / Yabancı Sinema

14: 00 Bir Gece Masalı

17: 00 Canavar Avcısı / Yabancı Sinema

19: 00 ATV Ana Haber

20: 00 Kim Milyoner Olmak İster?

00: 20 Bir Gece Masalı

03: 00 Safir