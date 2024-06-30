Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 30 Haziran Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu?

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KİM MİLYONER OLMAK İSTER HANGİ KANALDA?

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı ATV'de her Pazar yayınlanıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER HAKKINDA

İlk bölüm yayın tarihi: 2 Ağustos 2011 (Türkiye)

Kim Milyoner Olmak İster?, Sera Film Services imzalı, 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulmakta olup Pazar akşamları saat 20.00'de yayımlanmaktadır.

Yarışmanın ilk sunucusu Kenan Işık'ın 21 Mart 2014 tarihinde beyin kanaması geçirmesi ve programı sunamayacak olması nedeniyle, sezon sonuna kadar sırasıyla birçok ünlü dostu tarafından sunulmuştur. Daha sonra Selçuk Yöntem, 3 yıl programın sunuculuğunu üstlenmiştir. 2017 yılının Şubat ayından 2019 yılının Haziran ayına kadar Murat Yıldırım programın sunuculuğunu yapmıştır.[2] 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren ise Kenan İmirzalıoğlu programın sunuculuğunu yapmaktadır.

Eski yarışmanın en büyük ödülü olan 500.000 ₺'yi alabilen olmamışken, şu anki yarışmada en büyük ödül olan 5.000.000 ₺'yi 2024'te Berk Göktaş isimli bir yarışmacı kazanmıştır. Eski en büyük ödül olan 1.000.000 ₺'yi ise 2019'da Arda Ayten ve 2023'te Rabia Birsen Göğercin isimli yarışmacılar kazanmıştır.

Yarışma kuralları

Yarışmada toplam 13 soru yer almaktadır. 2. soruda 5.000 ₺, 7. soruda 50.000 ₺'lik baraj sorusu ve 13. soru olan son soruda 5.000.000 TL ödül vardır. Yarışmayı kaybettiğiniz takdirde en son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülü sizin olur. Çekildiğiniz takdirde en son doğru yanıtladığınız sorunun ödülünü alırsınız. Ayrıca size sunulan 4 joker hakkının 3'ünü istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Diğer joker hakkını (yani çift cevap hakkını) 7. sorudan sonra kullanabilirsiniz.

Yeni yarışmada, eski yarışmadan farklı olarak bir adet "sesli soru" sorulmaktadır. Yarışmacı öncelikle ses kaydını dinler ve ses kaydı ile ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlamaya çalışır. Sesli soru, 2. baraj sorusu olarak kabul edilen 7. soru dahil olmak üzere ilk 7 soruluk bölümde sorulmaktadır.