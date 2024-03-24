Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu?

Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş 5 milyonluk soruya gelmesi ile birlikte yarışmacı hakkındaki detaylar merak edildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster Berk Göktaş kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Berk Göktaş kaç yaşında, ne mezunu?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Berk Göktaş, Türkiye'de öne çıkan genç bir bilgisayar mühendisi ve akademisyendir. Sadece 19 yaşında olmasına rağmen ülke genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) gösterdiği olağanüstü başarıyla tanınmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi olan Göktaş, YKS'de elde ettiği 71. sıra ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Berk Göktaş, akademik başarısının yanı sıra fizik ve uzay alanlarına olan ilgisiyle de bilinmektedir.