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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk sorunun cevabı!

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Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru birçok kişi tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırılıyor. Yarışmacı geçtiğimiz hafta 12. soruyu doğru bilerek 5 milyon lira değerindeki soruyu görmeye hak kazandı. Peki, Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru cevabı ne? Kim Milyoner Olmak İster 5 milyonluk soru nedir?

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU CEVABI NE?

Bakara suresinde, kendilerine bildiren eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamaz" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ne dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

Seçenekler:

A) Mercimek

B) Soğan

C) Nohut

D) Sarımsak

Cevap: C Nohuttur.

Emir Ceran
Emir Ceran
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