Haberler

Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşık yirmi yıldır reality şov dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan Kim Kardashian, bu kez kurgu bir dizide rol aldı. Ancak "All's Fair" adlı hukuk temalı yapım, eleştirmenlerden tam anlamıyla sınıfta kaldı. Ryan Murphy imzalı diziye yıldız oyuncular eşlik etse de, eleştirmenler projeyi "televizyona karşı işlenmiş bir suç" olarak tanımladı.

  • Kim Kardashian'ın yeni dizisi "All's Fair", Rotten Tomatoes sitesinde %0 puan aldı.
  • Eleştirmenler diziyi "yılın en kötü yapımı" ve "televizyona karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi.
  • Dizide Kardashian'a Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash ve Teyana Taylor gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

Yaklaşık yirmi yıldır reality şov dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Kim Kardashian, bu kez kurgu bir televizyon dizisinde rol aldı. Ancak eleştirmenler, Kardashian'ın yeni projesi "All's Fair" adlı hukuk temalı diziyi "televizyona karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi. Ünlü yapımcı Ryan Murphy imzası taşıyan dizide Kardashian'a; Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash ve Teyana Taylor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Disney+ ve Hulu'da bu hafta yayınlanan dizinin ilk üç bölümü, aylar öncesinden büyük tanıtımlarla duyurulmuştu.

TANITIMLAR İŞE YARAMADI

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve Ryan Murphy'nin projeyi ilk olarak Kardashian'a sunduğu anlar, ailenin kendi reality programında da yer almıştı. Oyuncu kadrosu son günlerde dünya çapında tanıtım turuna çıkarken, sosyal medyada da diziye ait tanıtımlar büyük ilgi gördü. Ancak tüm bu reklam çalışmalarına rağmen dizinin yayınlanmasıyla birlikte eleştirmenlerden ağır yorumlar geldi. Basına ön izleme yapılmaması dikkat çekerken, dizinin yayınlandığı gün eleştirmenler ilk üç bölümü izleyip değerlendirmelerini paylaştı.

Sonuç pek de iç açıcı değildi: All's Fair, eleştirmen puanlarını toplayan "Rotten Tomatoes" sitesinde %0 gibi nadir görülen bir "çürük" puan aldı.

"YILIN EN KÖTÜ YAPIMI"

The Times yazarı Ben Dowell, diziyi "Belki de yapılmış en kötü TV dizisi" olarak nitelendirdi. USA Today'den Kelly Lawler ise diziyi "Bu yılın en kötü yapımı" olarak tanımladı. Birçok eleştirmen Kardashian'ın oyunculuk performansına da sert çıktı.The Hollywood Reporter'dan Angie Han, "Kardashian'ın performansı ifadesiz, duygusuz ve tamamen yapay. Bu performans, aynı şekilde yazılmış senaryodan farklı değil," dedi. The Guardian yazarı Lucy Mangan ise "Bu kadar kötü televizyon yapmanın hâlâ mümkün olduğunu bilmiyordum ama yanılmışım. All's Fair tam anlamıyla korkunç – açıklanamaz derecede kötü," yorumunu yaptı. Eleştiriler sadece Batı basınıyla sınırlı kalmadı. India Today yazarı Anisha Rao, "Bu hukuk dizisi değil, sadece gösterişli ama anlamsız bir moda defilesi. Hikâyeden çok makyaj önde," sözleriyle yarım yıldız verdi. İzleyici yorumları da aynı yöndeydi. Pek çok kişi Kardashian'ın başroldeki varlığını "anlamsız" buldu. Sosyal medyada kullanıcılar, "Oyunculuğu donuk ve tekdüze,", "Sürekli yüzüne dokunmayı bırakmalı," gibi yorumlar yaptı.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Gülben Ergen ABD'de bornozuyla hamburgerciye gitti

Ünlü şarkıcı acıkınca bornozuyla hamburgerciye koştu
Annelik heyecanı yaşayan Başak Gümülcinelioğlu'ndan ilk paylaşım!

Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncudan ilk paylaşım
Eşinin mezarında toprağın üstüne yatarak hüngür hüngür ağladı

Acına saygı duyuyoruz ama bunu kayda alıp yayınlamak nedir
Zohran Mamdani kimdir? New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri

New York'un ilk Müslüman belediye başkanının bilinmeyenleri
Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor

Saatlerce gezip 3 adet bulabiliyorlar! Kiloyla değil gramla satılıyor
Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm

Galatasaray maçı öncesi Amsterdam'da alarm
Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Kırmızı kartların bedeli ağır oldu! Orkun ve Sergen'e büyük şok
Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı

Ünlü Rus model, Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyi açıkladı
Yangında 5 çocuğu ölmüştü! Anneye neticeyi öngörmesi mümkün olmadığı için ceza verilmemiş

5 çocuğu yangında ölmüştü! İşte anneye ceza verilmemesinin gerekçesi
Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda krizi: Onu neden orada oynattın?
Aydın'daki bağ evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü

Ali Koç'un evinde patlama! Dakikalar içinde küle döndü
Fenomenler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı

Ünlü isimler İzmir'de boyoz yedi, gelen hesap dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.