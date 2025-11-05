Kim Kardashian'a soğuk duş: yeni dizisi yerden yere vuruldu

Yaklaşık yirmi yıldır reality şov dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Kim Kardashian, bu kez kurgu bir televizyon dizisinde rol aldı. Ancak eleştirmenler, Kardashian'ın yeni projesi "All's Fair" adlı hukuk temalı diziyi "televizyona karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi. Ünlü yapımcı Ryan Murphy imzası taşıyan dizide Kardashian'a; Glenn Close, Sarah Paulson, Naomi Watts, Niecy Nash ve Teyana Taylor gibi ünlü isimler eşlik ediyor. Disney+ ve Hulu'da bu hafta yayınlanan dizinin ilk üç bölümü, aylar öncesinden büyük tanıtımlarla duyurulmuştu.

TANITIMLAR İŞE YARAMADI

Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve Ryan Murphy'nin projeyi ilk olarak Kardashian'a sunduğu anlar, ailenin kendi reality programında da yer almıştı. Oyuncu kadrosu son günlerde dünya çapında tanıtım turuna çıkarken, sosyal medyada da diziye ait tanıtımlar büyük ilgi gördü. Ancak tüm bu reklam çalışmalarına rağmen dizinin yayınlanmasıyla birlikte eleştirmenlerden ağır yorumlar geldi. Basına ön izleme yapılmaması dikkat çekerken, dizinin yayınlandığı gün eleştirmenler ilk üç bölümü izleyip değerlendirmelerini paylaştı.

Sonuç pek de iç açıcı değildi: All's Fair, eleştirmen puanlarını toplayan "Rotten Tomatoes" sitesinde %0 gibi nadir görülen bir "çürük" puan aldı.

"YILIN EN KÖTÜ YAPIMI"

The Times yazarı Ben Dowell, diziyi "Belki de yapılmış en kötü TV dizisi" olarak nitelendirdi. USA Today'den Kelly Lawler ise diziyi "Bu yılın en kötü yapımı" olarak tanımladı. Birçok eleştirmen Kardashian'ın oyunculuk performansına da sert çıktı.The Hollywood Reporter'dan Angie Han, "Kardashian'ın performansı ifadesiz, duygusuz ve tamamen yapay. Bu performans, aynı şekilde yazılmış senaryodan farklı değil," dedi. The Guardian yazarı Lucy Mangan ise "Bu kadar kötü televizyon yapmanın hâlâ mümkün olduğunu bilmiyordum ama yanılmışım. All's Fair tam anlamıyla korkunç – açıklanamaz derecede kötü," yorumunu yaptı. Eleştiriler sadece Batı basınıyla sınırlı kalmadı. India Today yazarı Anisha Rao, "Bu hukuk dizisi değil, sadece gösterişli ama anlamsız bir moda defilesi. Hikâyeden çok makyaj önde," sözleriyle yarım yıldız verdi. İzleyici yorumları da aynı yöndeydi. Pek çok kişi Kardashian'ın başroldeki varlığını "anlamsız" buldu. Sosyal medyada kullanıcılar, "Oyunculuğu donuk ve tekdüze,", "Sürekli yüzüne dokunmayı bırakmalı," gibi yorumlar yaptı.