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Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu?

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Kilis Valiliği özel kalem müdürü kim oldu ve Musa Kara kimdir, kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Peki, Kilis Valiliği özel kalem müdürü kim oldu?

AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kimdir, ve kaç yaşında olduğu sık sık araştırılıyor. Musa Kara kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KİLİS VALİLİĞİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ KİM OLDU?

Aray'dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara'ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara'nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart'ta Belediye AKP'den CHP'ye geçince CHP'li Belediye, 'işe gelmiyor' diye Kara'nın işine son verdi.

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu?

Vali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray'ı böyle uğurladı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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