Kilis'te 46 yaşındaki O.D. kendini asarak hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Kilis'te 46 yaşındaki O.D. kendini asarak hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te 46 yaşındaki O.D.'nin kendisini asarak hayatına son verdiği öğrenildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri O.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için ilgili birimlere kaldırıldı ve intihar nedenine ilişkin inceleme sürüyor.
Edinilen bilgilere göre olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
O.D.’nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri yapılmak üzere ilgili birimlere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, O.D.’nin intihar nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Haber: Abdullah Alpdağ
Kaynak: Haber Platformu