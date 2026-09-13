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Kilis’te 112 ekibi doğuma yetişti: Bebek ambulansta dünyaya geldi

Kilis’te 112 ekibi doğuma yetişti: Bebek ambulansta dünyaya geldi
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Kilis’in Musabeyli ilçesinde sabaha karşı başlayan doğum eylemine müdahale eden 112 Acil Sağlık ekibi, doğumu ambulans içerisinde başarıyla gerçekleştirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında başlayan doğum eylemi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

Musabeyli 1 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nda (3670) görev yapan ekip, gelen ihbarın ardından vakaya hızlı şekilde yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, doğum eyleminin başladığını tespit ederek gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi.

Ekip tarafından yapılan müdahalenin ardından bebek, ambulans içerisinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Doğumun başarıyla gerçekleştirilmesinin ardından anne ve yenidoğanın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Anne ve bebeğin kontrollerinin yapılması amacıyla Kilis Devlet Hastanesi’ne nakli de 112 ekipleri tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildi.

Doğuma müdahale eden sağlık ekibinde sürücü ATT Atakan Karakoç ile paramedik Abdülkadir Aktaş ve paramedik Ceren Tor görev yaptı.

Sağlık ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi sayesinde doğum sorunsuz şekilde tamamlanırken, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olması yakınlarına da büyük sevinç yaşattı.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu
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