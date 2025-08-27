Kılıçdaroğlu'ndan 'CHP'nin başına geçecek' iddialarına yanıt

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay davası iptal edilirse "Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz" dediği öne sürülmüştü. Geri dönüş sinyali olarak yorumlanan bu sözler büyük ses getirdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN YALANLAMA GELDİ

Tartışmalar devam ederken böyle bir açıklama yapıp yapmadığı merak edilen Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. tv100'den Gürbüz Evren'e konuşan Kılıçdaroğlu, açıklamalarını sosyal medya üzerinden bizzat paylaştığını hatırlatarak, "Bana yakın kaynaklar konusu diye bir şey yok. Benim böyle bir şeye ihtiyacım yok. Herkes sosyal medyadan yaptığım açıklamalara itibar etsin" dedi.

"PAYLAŞMADIĞIM HİÇBİR ŞEYE İTİBAR ETMEYİN"

Sözlerinin devamında kendisine yönelik iddiaların kurultay süreci öncesinde bilinçli olarak gündeme getirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, "Kurultay davası yaklaştıkça bu tür eleştirilerin yapılacağını biliyordum. Paylaşmadığım hiçbir şeye itibar etmeyin. Bana yakın kaynak yok. Böylelikle beni yıpratmak isteyen çevrelere malzeme verilmek isteniyor. Bana sormadan, benden duymadan bu tür haberlere kimse inanmasın" ifadelerine yer verdi.