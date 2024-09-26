Üye Girişi
Haberler

Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı?

Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'mizi çevreleyen sularda artık nadir görülen çok lezzetli bir balık türüdür. Akdeniz ve Ege'de yıl boyunca Karadeniz de ise yalnız yaz aylarında görülür. Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı?

Kılıç gibi üst çenesi, lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası Marlin bizim sularımızda bulunmaz. Daha çok atlas okyanusunda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi, kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yüzgeci ve yuvarlak yerine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır.Peki, Kılıç balığı yenir mi?

KILIÇ BALIĞI YENİR Mİ?

Türkiye'mizi çevreleyen sularda artık nadir görülen çok lezzetli bir balıktürüdür. Akdeniz ve Ege'de yıl boyunca Karadeniz de ise yalnız yaz aylarında görülür. Kılıç gibi üst çenesi, lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası Marlin bizim sularımızda bulunmaz. Daha çok atlas okyanusunda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi, kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yüzgeci ve yuvarlak yerine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. Her mevsimde yenebilen Kılıç balığının en lezzetli zamanı Eylül-Şubat ayları arasıdır. Bu balığın en güzel defne yapraklı sisi olur. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır.

Kılıç balığı gibi büyük deniz canlıları, sudan çıkmadan öldürülürse yenilebilir. Etini yemek caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus hayvanın işkence çekmemesidir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem

MasterChef Karadeniz Akdeniz Türkiye Ege

Erdoğan'dan dikkat çeken adım! Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti, direk yurda dönüyor

Erdoğan Biden'ın yemeğine katılmaktan vazgeçti

 Alın size bir vukuat daha! Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

Polislere silah doğrulttu vatandaşı tehdit etti aldığı cezaya bakın

 Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek

Cansız bedeni çöpte bulunan bebekle ilgili kahreden gerçek
Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı

Yunan unsurları taciz ateşi açtı, sahil güvenliği görünce böyle kaçtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Seyhan, Kozan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman biter? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 26 Eylül Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Eylül Keçiören, Yenimahalle, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Eylül Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 26 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 26 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne, Galatasaray kaçıncı sırada 26 Eylül Perşembe? Galatasaray PAOK rövanş maçı var mı? MasterChef aji de gallina tarifi! En güzel aji de gallina tarifi! Aji de gallina nasıl yapılır? Aji de gallina için gerekli malzemeler! MasterChef pollo alla diavola tarifi! En güzel pollo alla diavola tarifi! Pollo alla diavola nasıl yapılır? Pollo alla diavola için gerekli malzemeler Osimhen neden maske takıyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });