Kılıç balığı yenir mi? Kılıç balığı helal mi, haram mı?

Kılıç gibi üst çenesi, lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası Marlin bizim sularımızda bulunmaz. Daha çok atlas okyanusunda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi, kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yüzgeci ve yuvarlak yerine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır.Peki, Kılıç balığı yenir mi?

KILIÇ BALIĞI YENİR Mİ?

Türkiye'mizi çevreleyen sularda artık nadir görülen çok lezzetli bir balıktürüdür. Akdeniz ve Ege'de yıl boyunca Karadeniz de ise yalnız yaz aylarında görülür. Kılıç gibi üst çenesi, lacivert-siyah sırt rengi ile tanınan bu balığın akrabası Marlin bizim sularımızda bulunmaz. Daha çok atlas okyanusunda Bermuda civarında bulunan bu balık pişince pembemsi et rengi, kafadan kuyruğa kadar uzanan sırt yüzgeci ve yuvarlak yerine yassı üst çenesiyle kılıçtan ayrılır. Her mevsimde yenebilen Kılıç balığının en lezzetli zamanı Eylül-Şubat ayları arasıdır. Bu balığın en güzel defne yapraklı sisi olur. Izgarası ve kağıt kebabı da yapılır.

Kılıç balığı gibi büyük deniz canlıları, sudan çıkmadan öldürülürse yenilebilir. Etini yemek caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken tek husus hayvanın işkence çekmemesidir.