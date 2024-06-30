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Kibar Feyzo filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kibar Feyzo filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kibar Feyzo filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kibar Feyzo konusu, özeti ve Kibar Feyzo oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kibar Feyzo filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kibar Feyzo filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kibar Feyzo filmini izleyecek olanların merak ettiği Kibar Feyzo konusu nedir, Kibar Feyzo oyuncuları kimler ve Kibar Feyzo özeti gibi konuları inceliyoruz.

KİBAR FEYZO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Feyzo askerden döndüğünde ilk aşkı ve yıllardır sevdiği kadın olan Gülo yu babasından istemeye karar verir. Gülo köyün ağası Maho Ağa nın kızıdır ve Maho Ağa kızını en çok başlık parası verenle evlendirecektir. Bu aşamada Feyzo nun rakibi Bilo dur. Ancak türlü taktiklerle kızı almayı başaran Feyzo, başlık parasının yarısını verir. Diğer yarısı ise Ağa ya yaptığı senetlerle ödenecektir. Eğer Feyzo senetleri ödemede başarısız olursa Ağa, kızını geri alacağını söyler. Korkuya kapılan Feyzo parayı denkleştirebilmek için büyük şehre göçer. Burada gördüğü medeni yaşam Feyzo yu değiştirecek, köye döndüğünde birçok şeyi düzenleyip değiştirmesini sağlayacaktır.


KİBAR FEYZO FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular

Kemal Sunal - Kibar Feyzo

Müjde Ar - Gülo

Adile Naşit - Sakine Kadın

Şener Şen - Maho Ağa

İhsan Yüce - Hacı Hüso

İlyas Salman - Bilo

Erdal Özyağcılar - Zülfo

Reşit Çıldam - Köylü (ses. Dinçer Çekmez)

Bahri Ateş - Topal Hoca (ses. Rıza Tüzün)

Abdullah Ferah - Memo (ses. Rıza Pekkutsal)

Selim Acar - Ustabaşı

Celal Yonat - Tuvaletçi (ses. Hayri Arlı)

Sevtap Erdemli - Gelin

Sabahat İzgü - Duvarı Sildiren Kadın

Hüseyin Kaşif - Gelinin Babası (ses. Zafer Önen)

Yılmaz Kurt

Tuncer Sevi - Köylü (ses. Devrim Parscan)

Güzin Özyağcılar

Cevdet Arıkan - Damat

1978 Yılında gösterime giren Kibar Feyzo Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran mahallesinde çekilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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