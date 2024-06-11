Ketenpere ne zaman, nerede çekildi? #128250 #129300

İzleyenleri ekrana bağlayan Ketenpere filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ketenpere filmini izleyecek olanların merak ettiği Ketenpere konusu nedir, Ketenpere oyuncuları kimler ve Ketenpere özeti gibi konuları inceliyoruz.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen : Kamil Çetin

Oyuncular : Şafak Sezer, Hakan Ural, Mehmet Esen, Serkan Şengül, Orhan Aydın

Tür : Komedi

Yapım Yılı: 2017 (108 dk)

Vizyon Tarihi: 3 Kasım 2017 Cuma

Senaryo : Şafak Sezer

KETENPERE NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Ketenpere filmi bu akşam yeniden izleyici karşısına çıkacak. Film 2017 yılında viyona girmişti.

Filmin büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşti. bunun yanı sıra Bursa ve Balıkesir'de de bazı sahneler çekildi.