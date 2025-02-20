20 Şubat 2025 tarihinde, yasa dışı bahise teşvik soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kerimcan Durmaz, ilk kez hakim karşısına çıktı. Kerimcan Durmaz'ın tahliye edilip edilmediği merak ediliyor. Birçok kişi, Kerimcan Durmaz'ın neden tutuklandığını araştırıyor. Durmaz, Malta'da verdiği bir konser sırasında, sahne arkasındaki LED ekranda yasa dışı bahis sitesi reklamı gösterildiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Peki, Kerimcan Durmaz tahliye edildi mi? Kerimcan Durmaz neden tutuklandı?

KERİMCAN DURMAZ TAHLİYE EDİLDİ Mİ?

'Yasadışı bahise teşvik' soruşturması kapsamında 8 Ocak'ta tutuklanan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz hakkında, yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerde bulunduğu, ayrıca yoğun şekilde yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüğü iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında 7 Ocak tarihinde gözaltına alınan Durmaz, ertesi gün adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı.