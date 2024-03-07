Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, Kenan Zeren kimdir? Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayı Kenan Zeren kaç yaşında ve nereli?

KENAN ZEREN KİMDİR?

Kenan Zeren 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında Yeniden Refah Partisi Zonguldak Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.