Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık neden öldü?

Sauna sonrası fenalaşıp dengesini kaybederek düşüp beyin kanaması geçiren ve 10 yıldır komada olan Kenan Işık, yaşamını yitirdi. Peki, Kenan Işık öldü mü? Kenan Işık neden öldü?

KENAN IŞIK ÖLDÜ MÜ?

Dadı ve Kim Milyoner Olmak İster'le hafızalara kazınan usta oyuncu Kenan Işık, 10 yıl önce sauna sonrası fenalaşarak baygınlık geçirmiş ve kafasını vurmuştu. Geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren ve 10 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık, hayatını kaybetti.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Tam ismiyle Yusuf Kenan Işık, 1 Ekim 1947 tarihinde Yeşilyurt, Malatya'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini devam ettirdiği yıllarda okul tiyatrosunda oyunculuğa başlayan Işık, ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra lise eğitimi için gittiği Ankara'da Meydan Sahnesi'ne girdi. Lise mezuniyetinden sonra da Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde okumaya başlayan Işık, öğrencilik yıllarında tiyatrodan hiç kopmadı ve 1972 senesinde Devlet Tiyatrosu sanatçısı oldu.