Kenan Işık eşi ve çocukları kimdir? Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan Işık kaç çocuğu var?

Kenan Işık eşi Beril Işık kimdir? Kenan ışık kaç çocuğu var? Kenan Işık eşi kim, nereli ve kaç yaşında?Kenan Işık çocuklarının isimleri ne, kaç yaşında? Beril Işık kaç yaşında? Gündemde araştırılan konular arasında yer alan Kenan Işık ve ailesi hakkında merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

KENAN IŞIK EŞİ BERİL IŞIK KİMDİR?

Beril Işık, Kenan Işık ile 1981 yılında evlenmiştir. Beril Işık, uzun yıllar boyunca eşinin yanında olmuştur. 1956'da Ağrı'da doğmuştur. 1972'de Nişantaşı Kız Lisesi'ni, 1978'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirdi. Aktif muayenehane hayatına son vererek 2004'te girdiği Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde 2008'de lisans, 2011'de yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

KENAN IŞIK'IN ÇOCUKLARI KİMDİR?

Kenan Işık'ın Beril Işık ile evliliğinden Ahmet ve Mehmet adında iki oğlu bulunmaktadır. Mehmet Işık bir dönem göz önünde bir isim olurken, Ahmet ışık hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır.