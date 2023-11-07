Kelime Oyunu sunucu neden değiştiği araştırılıyor. Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu Ali İhsan Varol neden yok, ayrıldı mı soruları gündeme geliyor. Hafta içi her gün yayınlanan Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu değişti mi, kim olduğu merak ediliyor. Peki, Kelime Oyunu sunucusu neden değişti? Ali İhsan Varol neden yok, ayrıldı mı?

Kelime Oyunu sunucusu neden değişti? Ali İhsan Varol neden yok, ayrıldı mı?

Ali İhsan Varol neden yok ve Kelime Oyunu Ali İhsan Varol ayrıldı mı merak ediliyor. TV2 ekranında yayınlanan Kelime Oyunu yarışmasının sunucusu Ali İhsan Varol ayrıldı mı, neden yok sorularına yanıt aranıyor. Kelime Oyunu sunucusu neden değişti? Ali İhsan Varol neden yok, ayrıldı mı? Detaylar haberimizdedir…

KELİME OYUNU SUNUCUSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Kelime Oyunu yeni sezonunda Ali İhsan Varol yer almayacaktır. Ali İhsan Varol'un sunuculuğu neden bıraktığı yönünde resmi bir açıklama yapılmamıştır. Kelime Oyunu yarışmasının yeni sunucusu İbrahim Selim olmuştur.

ALİ İHSAN VAROL NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Uzun süredir televizyondaki bir projede yer almayan başarılı sunucu ve oyuncu İbrahim Selim, TV2 ekranlarında yayınlanan Kelime Oyunu'nun yeni sunucusu oldu. Selim'in yeni sunucusu olduğu yarışma, bugünden itibaren hafta içi her gün yayınlanacak.

İBRAHİM SELİM KİMDİR?

İbrahim Selim, 1979 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Aslen Arhavili ve Laz kökenlidir. Ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümünde eğitim gördü; üç yıl sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümüne girdi. 2003/2004 sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen Gorgon'un Armağanı oyununda rol aldı. Konservatuvar eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Ankara'da yaşadı ve TRT'de yayımlanan dizilerde küçük roller canlandırdı. Ardından İstanbul'a yerleşti ve tiyatro oyunculuğu, seslendirme, reklam ve dizi oyunculuğu yaptı.

DOT Tiyatro'da ilk kez 2016 yılında sahnelenen tek kişilik Bunu Ben de Yaparım adlı oyundaki performansı ile 20. Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü aldı. 2017'de Beşiktaş Kültür Merkezi ve ID İletişim'in yapımıyla sahnelenen Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı oyununda Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ile birlikte başrolde yer aldı. Aynı yıl İstanbul'da İş Sanat'ta sahnelenen Fantastik Hikayeler Makinesi adlı çocuk oyununda rol aldı. 2019 yılında sahnelenmeye başlanan, Alice Harikalar Diyarında masalının bir uyarlaması olan Alice Müzikali'nde Kral rolünü üstlendi.

Dizi ve sinema oyunculuğu da yapan sanatçının rol aldığı diziler arasında Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı, Şahsiyet ve Şubat bulunur. Kusursuzlar, Sis ve Gece, Rüya gibi sinema filmlerinde rol almış; Kusursuzlar filmindeki rolü ile 41. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra YouTube programları, podcast yayınları ve talk-show gösterileri ile tanınır. STOLK adlı YouTube programı ile popüler olmuştur.