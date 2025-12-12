Haberler

Kedi ya da köpek değil! "Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

Yolda aracın çarptığı bir fareyi gören kadın, "çocuğum" dediği hayvanı alarak veterinere yetiştirmeye çalıştı. Gözyaşları içindeki o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Yol ortasında hareketsiz halde duran bir fareyi gören kadın, aracın çarptığını fark edince büyük panik yaşadı. Farenin yanına koşan kadın, hayvanı kuyruğundan tutarak veterinere yetiştirmeye çalıştı. Kadının, "Çocuğu aldım, veterinere yetiştireceğim. Annem iyi misin?" sözleriyle ağladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, olay izleyenlerde hem şaşkınlık hem de duygusal tepkiler yarattı.

