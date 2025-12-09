Haberler

Kazımcan neden yok, Kazımcan ŞampiyonlarLigi'nde oynayamıyor mu?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile deplasmanda oynayacağı 6. hafta maçı öncesinde kamp kadrosunu kamuoyuyla paylaştı. Sarı-kırmızılıların listesinde sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın bulunmadığı duyuruldu. Taraftarların merak ettiği konulardan biri ise Kazımcan'ın neden kafileye dahil edilmediği ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynayamayacağı oldu.

Galatasaray'ın Monaco deplasmanı için açıkladığı kadroda üç oyuncunun sakatlık gerekçesiyle yer almadığı belirtildi. Kulüp, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra Mario Lemina'nın yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle kafilede bulunmadığını açıkladı. Bunun üzerine, Kazımcan'ın neden kadroda olmadığı ve Avrupa maçlarında forma giyip giyemeyeceği soruları gündeme geldi.

GALATASARAY'IN MONACO MAÇI KAMP LİSTESİ BELLİ OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda Monaco ile oynayacağı mücadele öncesi kamp kadrosunu açıkladı. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları devam eden Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina kafilede yer almadı.

SAKATLIK NEDENİYLE EKSİKLER VAR

Fransız ekibi Monaco ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı'ndan özel uçakla Fransa'ya hareket etti. Sakatlık problemi yaşayan Wilfried Singo, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın maç kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

MONACO DEPLASMANI ÖNCESİ KADRO ŞEKİLLENDİ

Galatasaray'ın Monaco maçı için oluşturduğu kamp listesinde şu oyuncular yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz.

KAZIMCAN'IN NEDEN KADRODA OLMADIĞI

Kazımcan'ın, UEFA statüsü gereği bu sezon Şampiyonlar Ligi listesinde yer almadığı için Monaco maçında forma giyemeyeceği aktarıldı.

