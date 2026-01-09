Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı
Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Kayseri seferini yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri Havalimanı yerine Çukurova Havalimanı'na inmişti. Yoğun rüzgar nedeniyle büyük panik yaşayan yolcuların kolu dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların çığlık attığı duyuldu.
İstanbul'dan havalanan Kayseri uçağı, iniş sırasında şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Kayseri Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçak, türbülans nedeniyle sarsılınca yolcular büyük panik yaşadı.
YOLCULAR ÇIĞLIKLAR ATTI
O anlarda bazı yolcuların korkuyla çığlık attığı görüntüler cep telefonu kameralarına yansırken, pilotlar uçuş güvenliğini sağlamak adına inişten vazgeçerek rotayı değiştirdi.
KAYSERİ YERİNE ÇUKUROVA'YA İNDİ
Güvenli iniş için en uygun nokta olarak belirlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak, buraya sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşayan yolcular, inişin ardından karayoluyla Kayseri'ye sevk edildi.