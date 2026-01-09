Haberler

Kayseri uçağı rüzgar nedeniyle inemedi, yolcular büyük panik yaşadı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Kayseri seferini yapan uçak olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri Havalimanı yerine Çukurova Havalimanı'na inmişti. Yoğun rüzgar nedeniyle büyük panik yaşayan yolcuların kolu dolu anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolcuların çığlık attığı duyuldu.

  • Kayseri'ye gitmekte olan bir uçak, şiddetli rüzgar ve türbülans nedeniyle Kayseri Havalimanı'na iniş yapamadı.
  • Uçak, güvenlik nedeniyle rotasını değiştirerek Çukurova Uluslararası Havalimanı'na sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi.
  • Uçaktaki yolcular, inişin ardından karayoluyla Kayseri'ye sevk edildi.

İstanbul'dan havalanan Kayseri uçağı, iniş sırasında şiddetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarıyla karşılaştı. Kayseri Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçak, türbülans nedeniyle sarsılınca yolcular büyük panik yaşadı.

YOLCULAR ÇIĞLIKLAR ATTI

O anlarda bazı yolcuların korkuyla çığlık attığı görüntüler cep telefonu kameralarına yansırken, pilotlar uçuş güvenliğini sağlamak adına inişten vazgeçerek rotayı değiştirdi.

KAYSERİ YERİNE ÇUKUROVA'YA İNDİ

Güvenli iniş için en uygun nokta olarak belirlenen Çukurova Uluslararası Havalimanı'na yönlendirilen uçak, buraya sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. Uçaktaki sarsıntı nedeniyle büyük korku yaşayan yolcular, inişin ardından karayoluyla Kayseri'ye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

