Kaymakam Gizem Çiçek, Kaçkar by UTMB öncesi 4K parkurunu koşarak test etti

Kaçkar Dağları'nda düzenlenecek uluslararası organizasyon öncesinde Çamlıhemşin'de çalışmalar devam ediyor. Yarışta kullanılacak parkurlardan 4K güzergâhı da Kaymakam Gizem Çiçek tarafından yerinde incelendi.

Parkurda koşu gerçekleştiren Çiçek, güzergâh boyunca arazi yapısını ve doğal zemin koşullarını gözlemledi. Böylece yarış öncesinde sporcuların mücadele edeceği parkur, sahada bizzat test edilmiş oldu.

KAÇKARLAR SPORCULARI BEKLİYOR

Kaçkarlar'ın zorlu coğrafyasında gerçekleştirilecek yarış için son hazırlıklar yapılırken, farklı ülkelerden gelecek sporcuların Çamlıhemşin'de buluşması bekleniyor.

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken 4K parkuru, sporculara zorlu bir yarışın yanı sıra Kaçkarlar'ın eşsiz manzaraları eşliğinde mücadele etme fırsatı sunacak.

Organizasyon öncesi parkurlardaki kontroller ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Haber Platformu