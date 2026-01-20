Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Bir kadının, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle birlikte hastaneye gittiği sırada yaşadıkları sosyal medyada gündem oldu. Muayene sonrası kayınvalidesinin hamile olduğunu öğrenen kadın, bu beklenmedik haberi ailesiyle paylaşmak istedi.

AİLEYİ EVE TOPLADI, HERKES ŞOK GEÇİRDİ

Sevinçli olduğunu düşünerek tüm aileyi eve çağıran kadın, hamilelik haberini paylaştığı anlarda büyük şaşkınlık yaşandı. Haberi duyan aile üyeleri kısa süreli şok yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral olurken, olay çok sayıda yorum ve paylaşım aldı.