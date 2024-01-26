Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu trafik kazasında kaç ölü, yaralı var?

Kastamonu'da meydana gelen bir trafik kazası sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Kazanın nerede ve ne zaman olduğu, kaç kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı araştırılmaktadır. Peki, Kastamonu otobüs kazası nerede oldu? Kastamonu trafik kazasında kaç ölü, yaralı var? Detaylar haberimizde...

KASTAMONU OTOBÜS KAZASI NEREDE OLDU?

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yolcu otobüsü tarlaya devrildi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otobüs, Alatarla köyü mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

KASTAMONU TRAFİK KAZASINDA KAÇ ÖLÜ, YARALI VAR?

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, yolcu otobüsünün tarlaya devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi de yaralandı.