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Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kasım Gülpınar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi! Kasım Gülpınar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Kasım Gülpınar hakkında araştırmalar yapılıyor. Kasım Gülpınar kimdir? Kasım Gülpınar kaç yaşında, nereli? Kasım Gülpınar hayatı ve biyografisi!

KASIM GÜLPINAR KİMDİR?

Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa/Siverek'te doğdu.

Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı.

Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı.

Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin'de mütercim olarak görev yaptı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

24, 25, 26 ve 27. dönemlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.

Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.

26. ve 27. dönem milletvekilliği süresince AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar'a Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Fransa Hükümeti'nin en üst düzey devlet nişanı olan "Legion D'Honneur" taltif edilmiştir.

31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet Kasım Gülpınar, bir kez daha halkının güvenini kazandı.

İleri düzeyde Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe, bilen Gülpınar, ayrıca Almanca'da konuşabilmektedir.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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