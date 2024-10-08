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Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!

Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!
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Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri araştırılıyor. Askerlik hizmetini yerine getirecekler, Kasım 2024 sınıflandırma sonuçlarını heyecanla bekliyor. Celp ve sevk tarihlerini öğrenmek için bilgi almak isteyen yükümlüler, yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki gençler, MSB tarafından belirlenen Kasım celp yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Kasım ayında askere gidecekler ne zaman belli olur? Kasım ayı askerlik yerleri ne zaman belli olur 2024? soruları gündeme geliyor. Kasım sınıflandırma döneminde hizmete çağrılacaklar, tercih işlemlerini 29 Şubat'a kadar tamamladılar. 2024 Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri! Detaylar haberimizdedir…

KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım 2024 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayları, yedek astsubay aday adayları ve er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları, 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacaktır. Yükümlüler, sevk belgelerini sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet veya askerlik şubelerinden alabilirler.

KASIM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kasım askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2024 MSB Kasım askerlik celp ve sevk tarihleri!

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

  • Yedek Subay/Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 14 Kasım 2024
  • Er (2. Grup): 12 Aralık 2024
  • Er (3. Grup): 09 Ocak 2025
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