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Kasık neresi? Kasık nerede bulunur? Kasık bölgesi neresidir? Kasık neresi oluyor? Kasık nedir, ne demek? Kasık vücutta nerede yer alır?

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İnsan vücudundaki bazı bölgelerin yerleri nerede merak ediliyor. Yerleri merak edilen bölgelerinden birisi de kasık bölgesidir. Peki, kasık neresi? Kasık nerede bulunur? Kasık bölgesi nerede bulunmaktadır? Kasık ne demektir? Kasık neresi oluyor? TDK'ya göre kasık neresi? Kasık bölgesi ile ilgili bilgilere kısaca yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Kasık nerededir en merak edilen bölgelerden birisi oldu. Kasık neresi? Kasık bölgesi neresidir? Kasık nerede yer almaktadır? Kasık bacak bölgesinde mi bulunuyor yok karın bölgesinde mi? Kasık neresidir? Kasık ile ilgili bilgiler! Kasık kemiği var mı, nerede bulunur? Kasık bağı neresi? Kasık neresi oluyor?Kasık vücudun hangi bölgesinde bulunur?

KASIK NE DEMEK? TDK'YA GÖRE

Türk Dil Kurumu'na göre kasık " Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü." anlamına gelmektedir.

Kasık neresi? Kasık nerede bulunur? Kasık bölgesi neresidir? Kasık nedir, ne demek? Kasık vücutta nerede yer alır?

TDK kasık nedir : Vücudun karın ile uyluk arasındaki bölümü.

Kasık bağı ise "Fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağ." anlamına geliyor.

KASIK NEDİR?

Kasık, vücutta karın ve uyluk arasındaki bölgeye verilen isimdir. Yani kasık bölgesi, karın bölgesi ile uyluk bölgesinin ortasında bulunan alandır. Diğer bir deyişle kasık, insan vücudunda kasık kemiğinin herhangi bir yerinde olan, karın ve uyluk arasındaki birleşme bölgesine verilen isimdir.

KASIK NERESİDİR?

Kasık, insan vücudunda karın ve uyluk arasında yer alan bölgedir. Kasık, uyluk ile karın (batın) kısmının arasında yer alır.

Kasık, vücutta sağ ve sol olmak üzere 2 tarafta yer almaktadır. Sağ ve sol kasıklar mide ve baldır bölgeleri arasında, bacakların başladığı kısımda yer almaktadır. Bu bölge bacakların hareketine destek sağlamaktadır. Haliyle kasık ağrıları da bacakların hareketini zorlaştırabiliyor.

Kasık bölgesinin yeri aşağıdaki gibidir:

Kasık neresi? Kasık nerede bulunur? Kasık bölgesi neresidir? Kasık nedir, ne demek? Kasık vücutta nerede yer alır?Kasık bölgesi (Kaynak: Vikipedi)

Yukarıdaki resimde gördüğünüz gibi kasık bölgesi, uyluk ve karın arasında yer almaktadır.

Kasık bağı nedir?

Kasık bağı, fıtığı içeride tutmak için kullanılan bağdır.

Kasık biti nedir?

Kasık biti "Genellikle üreme organları çevresindeki kıl diplerinde yerleşen bir tür bit, kırkayak" anlamına gelmektedir.

Kasık çatlağı nedir?

Kasık çatlağı "Kasık fıtığı." demektir. Yani kasık fıtığı rahatsızlığının diğer bir ismi kasık çatlağı olarak geçiyor.

Kasık fıtığı nedir?

Kasık fıtığı "Kasık bölgesinde oluşan fıtık, kasık çatlağı, yarımlık." anlamına gelmektedir.

Kasık otu nedir?

Bitki biliminde yer alan kasık otu, "Karanfilgillerden, saz biçiminde ince sapları olan, güzel çiçekler açan, kasık yaralarına yararlı sayılan bir bitki" demektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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