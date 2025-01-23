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Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında 79 vatandaşımız hayatını kaybetti. Faciaya ilişkin devam eden soruşturma kapsamında aralarında Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener'in de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Peki, Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

AK Partili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" ifadelerini kullandı. Peki, Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

KARTALKAYA YANAN OTELİN DENETİMİ KİME AİT?

AK Partili Şamil Tayyar, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan ve 79 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangına ilişkin, "Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir" ifadelerini kullandı.

Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

Faciaya ilişkin ihmal tartışmaları sürerken AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Katıldığı televizyon programında konuşan Tayyar şu ifadeleri kullandı:

Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

"Bu otel, Bolu Belediyesi'nin sınırlarında değildir. İl belediye başkanı kendi sınırları içinde hareket eder. Bu otelin olduğu yer dışarda bir köy içindedir. O köy il özel idaresi sınırları içindedir. Bolu Belediye Başkanı orada bakkal bile mühürleyemez. Böyle bir mühürleme yetkisi yoktur.

Kartalkaya yanan otelin denetimi kime ait, bakanlık mı, belediye mi?

"TURİZM BELGELİ İŞLETMELERİN DENETİMİ BAKANLIĞA AİTTİR".

Ama burası bir büyükşehir belediyesi olsa idi Bolu Belediye Başkanı çok rahat işlem yapabilirdi. Turizm belgeli işletmelerin denetimi Turizm Bakanlığı'na aittir. Turizm bakanlığı bu yetkisini ilgili birimler aracılığıyla yürütebilir. Örneğin, bir yangın denetimi ile ilgili bir ihtiyaç var ise bunu Bolu Belediyesi'nden isteyebilir. Belediyeler sadece inşaat ve yapı ruhsatı verebilir. Bu otel belediye sınırları dışında olduğu için ruhsat il özel idaresi vermiştir."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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